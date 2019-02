На трассе в Канаде столкнулись почти 100 машин

На одном из скоростных шоссе в восточной канадской провинции Онтарио в районе города Барри столкнулись около 100 автомобилей. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что причиной аварии стал сильный снегопад. По информации правоохранителей, в больницу попали десять человек.

Также сообщается, что на дорогу из поврежденного грузовика вылилось порядка 500 литров дизельного топлива. На месте работают спасательные службы.

Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.

Updates to follow #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/fqOunoH7MX