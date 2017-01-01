Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жертвами протестов на Гаити стали 26 человек

Комментариев: 0
В результате акций протеста на территории республики ранения получили более 70 человек.
На Гаити продолжаются беспорядки
На Гаити продолжаются беспорядки
 
Протесты на Гаити привели к гибели 26 человек, еще 77 пострадали. Об этом сообщила в Twitter комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
 
"Комиссия мониторит акты насилия, начавшиеся 7 февраля на Гаити. Комиссия подтверждает свою обеспокоенность ситуацией, которая на сегодняшний день привела как минимум к 26 жертвам и 77 пострадавшим", - говорится в заявлении организации.
 
 
Напомним, на Гаити продолжаются акции протеста. Протестующие, большинство из которых проживают в беднейших районах, требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.
 
Ранее сообщалось о семи погибших в результате беспорядков во время акций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: беспорядки, протесты, жертвы, Гаити, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь