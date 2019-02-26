США заявили об уничтожении 35 боевиков в Сомали

Авиаудар был нанесен примерно в 40 километрах к востоку от города Беледуэйне в регионе Хиран.

В результате авиаудара в центральной части Сомали были убиты 35 боевиков исламистской группировки Аш-Шабаб, связанной с террористической организацией Аль-Каида. Об этом сообщило Африканское командование Вооруженных сил США в понедельник, 25 февраля.

По информации военных, авиаудар был нанесен накануне, 24 февраля, примерно в 40 километрах к востоку от города Беледуэйне в регионе Хиран.

Целью операции были вооруженные боевики Аш-Шабаб, которые передвигались по местности.

"Этот точный авиаудар является частью более масштабных усилий по поддержке сомалийской национальной армии, поскольку он усиливает давление на террористическую сеть и ее усилия по вербовке в регионе", – заявили американские военные.

Известно, что США регулярно бомбят боевиков группировки Аль-Шабаб. В декабре 2018 года в результате шести авиаударов на юге Сомали погибли, по меньшей мере, 62 исламиста.

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