В Японии зафиксирована сильнейшая вспышка кори за десять лет

Более половины инфицированных принадлежат к религиозной группе Кьюсе Шинку, которые отрицают вакцинацию.

В Японии с начала 2019 года зарегистрировано более 170 новых случаев заболевания корью. По данным Национального института инфекционных заболеваний, это рекорд за последнее десятилетие, сообщило накануне The Guardian.

Случаи заболевания корью зафиксированы в 20 из 47 префектур. В частности, 49 случаев заболевания зафиксированы в центральной префектуре Ми, в Осаке – 47.

Отмечается, что более половины инфицированных принадлежат к религиозной группе Кьюсе Шинку, члены которой считают, что лекарства вредны и отрицают вакцинацию. Позже члены Кьюсе Шинку на своем веб-сайте извинились за вспышку болезни и заявили, что сотрудничают с органами здравоохранения.

Чтобы сдержать распространение кори, министерство здравоохранения Японии призывает население немедленно сделать прививки, а больницы и другие медицинские учреждения – принять профилактические меры.

За первый месяц 2019 года в стране были зарегистрированы 4 302 случая заболевания корью.

Ранее сообщалось, что за месяц на Филиппинах как минимум 70 человек погибли от кори, большинство их них – дети. В январе в этой стране были зарегистрированы 4302 случая заболевания корью.

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