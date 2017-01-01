Адвокаты Манафорта просят дать ему маленький срок заключения

Прокурор не видит никаких смягчающих вину обстоятельств, в то время, как сторона защиты просит не давать их подзащитному положенные 10 лет.

Защита бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта просит суд приговорить его к значительно меньшему сроку, чем предусмотренные по его обвинению 10 лет заключения. Об этом говорится в материалах, опубликованных в базе суда округа Колумбия в понедельник, сообщает ТАСС.

"Манафорт, который на протяжении десятилетий служил четырем президентам США и не имел никакой криминальной истории, представлен в этом суде как "матерый преступник, который нагло нарушил закон и не заслуживает пощады. Мы просим, чтобы суд вынес приговор, который будет значительно ниже установленного законом максимального срока", - говорится в заявлении адвокатов.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что не видит смягчающих вину обстоятельств в деле Манафорта, который ранее пошел на сделку со следствием. Обвинение считает, что возраст 69-летнего подсудимого и тот факт, что он "понес репутационный ущерб в результате" судебного процесса, также "не являются смягчающими факторами".

Манафорту инкриминируются "сговор против США", отмывание более чем 30 млн долларов, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию.

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