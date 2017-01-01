Врача-анестезиолога осудили за изнасилование пациентки в Самаре

Инцидент произошел в частной клинике.

Бывший врач-анестезиолог Юрий Черников в российской Самаре получил три года колонии общего режима за изнасилование пациентки, которая находилась под наркозом после операции.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным российского ведомства, инцидент произошел 2 августа 2017 года.

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Тогда, будучи врачом в частной клинике, которая предоставляет услуги по косметологии и пластической хирургии, в Самаре, Черников изнасиловал пациентку, которая находилась под общим наркозом после операции.

Черникова приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщалось в январе 2018 года, в России лже-врач вел прием в качестве гинеколога.