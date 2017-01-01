На пожаре в Винницкой области погибло двое людей

Прибывшие по вызову пожарные увидели густой дым, идущий из жилого дома. Двоих мужчин, обнаруженных в комнате, спасти не удалось.

Во время пожара в частном доме в селе Ковалевка Немирвского района Винницкой области погибло двое людей. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Смертельный пожар произошел накануне. Когда на место прибыли спасатели, из входной двери и окон дом шел дым.

"Во время разведки, в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили двух мужчин без признаков жизни. Погибшими оказались 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.

Накануне сообщалось о пожаре на СТО в Киеве, в ходе которого пострадал один человек.

Также в Киеве произошел пожар на территории Покровского храма. Пострадавших не было.

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