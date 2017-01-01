Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На пожаре в Винницкой области погибло двое людей

Комментариев: 0
Прибывшие по вызову пожарные увидели густой дым, идущий из жилого дома. Двоих мужчин, обнаруженных в комнате, спасти не удалось.
Пожарные ликвидировали возгорание в 19:36
Пожарные ликвидировали возгорание в 19:36
vn.dsns.gov.ua

Во время пожара в частном доме в селе Ковалевка Немирвского района Винницкой области погибло двое людей. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Смертельный пожар произошел накануне. Когда на место прибыли спасатели, из входной двери и окон дом шел дым.

"Во время разведки, в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили двух мужчин без признаков жизни. Погибшими оказались 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.

Накануне сообщалось о пожаре на СТО в Киеве, в ходе которого пострадал один человек.

Также в Киеве произошел пожар на территории Покровского храма. Пострадавших не было.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, пожар, Винницкая область, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь