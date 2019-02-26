Товары в белорусской торговой сети ГИППО пестрят российскими триколорами, орденами, прицелами, самолётами и шевронами "вежливые люди".

"Вежливые люди" уже в Беларуси: Странный товар заметили в магазинах Минска

"Вежливые люди" уже в Беларуси: Странный товар заметили в магазинах Минска

В белорусской торговой сети Гиппо продают вафельные полотенца с принтом “вежливые люди“ – мэмом, который появился после аннексии украинского полуострова Крым Российской Федерацией.

Фото опубликовал в Facebook один из покупателей Pavel Kurza

Читай также: В Беларуси замечена странная активность у границы с Украиной

Полотенца с российскими триколорами, орденами, прицелами, самолётами и шевронами “вежливые люди“ появились на полках гипермаркетов накануне 23 февраля и стоили 1 рубль 99 копеек (чуть меньше доллара).

Как уточняет УП специалист по сбыту Татьяна заявила Еврорадио, что на предприятии не знали, что обозначает термин “вежливые люди“.

“Покупали российскую ткань для этих полотенец. Отшили. Ни у кого не возникало вопросов к принту. Никто не звонил, не уточнял... Почему появились эти полотенца, мне сложно объяснить. Конечно, теперь отреагируем. Полотенца в магазины больше поставляться не будут, а те, что есть, будут возвращаться. Мы об этом позаботимся“ – заявила она.

Специалист подразделения непроизводственных товаров Гиппо сначала заявила, что под “вежливыми людьми“ работники сети подразумевают “то же, что и все остальные люди“- а когда ей объяснили коллизию, изменила тон:

“Это, скорее, вопросы не к нам, а к поставщику. У нас широчайший ассортимент. Проверить каждую номенклатуру невозможно. Если у покупателей есть вопросы, пусть обращаются официально. Мы рассмотрим“.

Читай также: Литва включила Беларусь в список угроз безопасности страны

Позже в Еврорадио перезвонил директор компании БелВиллесден (Гиппо – её торговая марка) и поинтересовался, что редакция имеет против России, Беларуси, Владимира Путина, Александра Лукашенко и словосочетания “вежливые люди“ на полотенцах.

По его словам, ткань для полотенец закупали в российском Иваново – и раз “вежливыми людьми“ называются подразделения российских вооружённых сил и в России такие полотенца свободно продаются, то и в Беларуси ими торговать приемлемо.

“Услышав, что Россия и Беларусь – разные государства и что Беларусь до сих пор официально не признала Крым российским, мужчина удивился и заявил, что “просто хотел мужиков поздравить с 23 февраля“, - отметили журналисты.

Читай также: Стриптизерши поздравили с 23 февраля полицейских и сотрудников парка культуры в РФ

Напомним, “вежливые люди“ – это иносказательно значит оккупанты, то есть российские военные, которые захватили украинский полуостров Крым в 2014 году, пока в Киеве менялась власть. Цивилизованный мир не признает аннексию Крыма и ввел санкции против Российской Федерации.

Как сообщалось 22 февраля, Лукашенко заявил о совместном с РФ ответе в случае размещения в Европе ракет США.