Ким Чен Ына заметили с сигаретой на вокзале

Лидер КНДР попал на видео во время перекура на перроне железнодорожной станции в Китае.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был замечен курящим на перроне вокзала китайского города Наньнин. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает Associated Press.

На кадрах видно, как северокорейский лидер ходит, засунув руки в карманы, и курит сигарету. Рядом с ним также замечены представитель МИД страны Чой Сон Хи, начальник Генштаба Ли Ён Хо и сестра Ким Чен Ына Ё Чжон.

Сообщается, что поезд простоял на станции южнокитайского города около получаса, а затем отправился во Вьетнам.

В 2016 году сообщалось, что Ким Чен Ын бросил курить.

Напомним, 23 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын выехал в Ханой на бронированном поезде на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

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