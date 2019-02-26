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Шнур стал советником в комитете Госдумы РФ по культуре

Комментариев: 3
Помимо солиста группы Ленинград, в общественный совет вошли артист-дрессировщик Эдгард Запашный и митрополит Тихон.
Музыкант Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете по культуре
Музыкант Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете по культуре
instagram.com/shnurovs

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете по культуре Государственной думы Российской Федерации. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу думского комитета.

Помимо Шнурова, в совет вошли артист-дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон и писатель Евгений Водолазкин, пишет издание со ссылкой на телеканал Звезда.

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“Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается “второй призыв“. Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре“, - прокомментировала новый состав совета глава комитета Елена Ямпольская.

Известия уточняют, что в январе 2019 года был утвержден первый состав общественного совета, в который вошли режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также другие деятели культуры РФ.

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.

Напомним, ранее Шнуров объяснил, почему не едет с концертами в Украину. Лидер популярной российской группы Ленинград Сергей Шнуров дал интервью, в котором рассказал, что в Украину коллектив не приедет до тех пор, пока не установятся нормальные дипломатические отношения между странами-участницами конфликта.
 

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Теги: Госдума РФ, культура, советник, Ленинград, Шнуров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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птицелов    26.02.2019, 13:39
Оценка:  +2
птицелов
узаконьте мат в школе и введите урок матерщины!)))))
pokerchip    26.02.2019, 13:37
Оценка:  +2
pokerchip
Все и всех можно купить. Вопрос в цене и интересах.
нафнаф    26.02.2019, 13:21
Оценка:  +1
нафнаф
Чепушило типа андеграунд,а по факту провласный жополиз.
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