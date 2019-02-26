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Американский эсминец с крылатыми ракетами зашел в Балтийское море

Комментариев: 1
Корабль может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1,6 тыс. км. Также он оснащен системой противоракетной обороны Иджис.
Эсминец Gravely зашел в Балтийское море
Эсминец Gravely зашел в Балтийское море
Sputnik International

В Балтийское море во вторник, 26 февраля, зашел американский ракетный эсминец Gravely, который может нести до 56 Томагавков, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что эсминец ВМС США пройдя пролив Большой Бельт идет вдоль побережья Германии в восточном направлении.

Это уже второй заход Грейвли в Балтийское море в текущем году. В январе корабль находился там в общей сложности 19 дней. Вскоре после захода в Балтийское море его сопровождали корабли российского Балтфлота. Во время похода он заходил с визитом в Копенгаген (Дания) и Киль (Германия).

Эсминец Грейвли является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1,6 тыс. км. Корабль также оснащен системой противоракетной обороны Иджис.

Напомним, накануне американский эсминец Donald Cook зашел в Одессу. До этого с 19 декабря он был в открытом море. Как сообщалось, его задачей было обеспечение безопасности на Черном море и повышение стабильности в регионе. Это уже второй заход эсминца Donald Cook в Черное море в этом году. В конце января он пять дней находился в грузинском порту Батуми.

 

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Теги: США, корабль, флот, Балтийское море, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gagarinn    26.02.2019, 15:23
Оценка:  +1
Gagarinn
А в это время великие лаптеносцы стоя на коленях собирают конский навоз дабы дать отпор захватчикам
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