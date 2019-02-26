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Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

Комментариев: 4
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте.
Дочь Пескова проходит практику в Европарламенте
Дочь Пескова проходит практику в Европарламенте
https://www.instagram.com/stpellegrino/?hl=uk

Уже второй день не утихают сплетни вокруг стажировки дочери “правой руки Путина” в Европейском парламенте. Сегодня сам Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию агентству ТАСС.

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Песков утверждает, что стажировка его дочери Елизаветы в Европарламенте является “обычной студенческой практикой”. От подробных комментариев пресс-секретарь российского президента отказался.

Причиной отказа от детального анализа ситуации Песков назвал то, что эта ситуация абсолютно никак не связана с его профессиональной деятельностью, поэтому он воздержится от комментариев.

Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы - акцентировал российский чиновник.

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Напомним, стало известно, что дочь Дмитрия Пескова является стажером евродепутата. Сегодня в ведомстве рассказали, что Елизавета не имеет доступа к конфиденциальной информации и получает стипендию в размере 1 тысячи евро.

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Теги: Дмитрий Песков, Елизавета Пескова, Европарламент, стажировка, скандал
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Комментариев (4)
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Via_dolorosa    26.02.2019, 17:02
Оценка:  0
Via_dolorosa
Скрепы это для недалёких умом жителей рф; надо ж им что-то рассказ. по голубым экранам. А в это время все у кого есть хоть немного денег держат в Европе недвижимость, учат там детей, летают туда лечиться, рожать и пр.
Woodbrother    26.02.2019, 16:59
Оценка:  +1
Woodbrother
Это же надо, как скрепы потрескались у лаптей .
Духовный_скреп    26.02.2019, 16:40
Оценка:  +2
Духовный_скреп
А как же духовность и скрепы? Работать в Гейропе- это позор!!!
ВыВсеВрети    26.02.2019, 16:51
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
тихо, а то сейчас рог появится с кирпичом в жоп....и начнет!....))))))))
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