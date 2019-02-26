Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте.

Уже второй день не утихают сплетни вокруг стажировки дочери “правой руки Путина” в Европейском парламенте. Сегодня сам Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию агентству ТАСС.

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Песков утверждает, что стажировка его дочери Елизаветы в Европарламенте является “обычной студенческой практикой”. От подробных комментариев пресс-секретарь российского президента отказался.

Причиной отказа от детального анализа ситуации Песков назвал то, что эта ситуация абсолютно никак не связана с его профессиональной деятельностью, поэтому он воздержится от комментариев.

Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы - акцентировал российский чиновник.

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Напомним, стало известно, что дочь Дмитрия Пескова является стажером евродепутата. Сегодня в ведомстве рассказали, что Елизавета не имеет доступа к конфиденциальной информации и получает стипендию в размере 1 тысячи евро.