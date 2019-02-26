Росгвардеец устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажки под Челябинском

Пьяный контрактник кричал: "Я вернулся из Сирии!".

Военный стрелял в воздух холостыми патронами скриншот из видео

В городе Сим Челябинской области Российской Федерации на улице Володарского военнослужащий по контракту открыл стрельбу с балкона третьего этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщает КП.

Нетрезвый мужчина стрелял, стоя на балконе третьего этажа.

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“Мужчина открыл стрельбу из автомата. 15 минут спустя приехала полиция, встала под его балконом. Его взяли. Он кричал: “Я вернулся из Сирии“, - рассказал один из очевидцев.

Полицейские утверждают, что огонь велся из оружия непригодного для использования боевых патронов. По данным местных СМИ, задержанный - контрактник Росгвардии.

“По данным источника 74.ru в правоохранительных органах, мужчина проходит службу по контракту в Федеральной службе войск национальной гвардии. Все материалы в отношении него переданы в военный следственный отдел СК, где уже начали проверку. По предварительной информации, военный стрелял в воздух холостыми патронами“, - уточняет 74Челябинск онлайн.

Как сообщалось 17 декабря, в московском метро мужчина носил на руках росгвардейца, его оштрафовали.