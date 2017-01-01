Мэй впервые заговорила об отсрочке Brexit

Если депутаты вновь не поддержат соглашение, одобренное лидерами ЕС, им предложат жесткий Brexit, если и он не найдет поддержки, встанет вопрос об отсрочке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте во вторник, 26 февраля, впервые допустила возможность переноса даты выхода из ЕС, сообщает Sky News.

При этом Мэй отметила, что речь идет об отсрочке на "очень ограниченный срок".

Она выложила перед депутатами план, который, по ее мнению, должен снять озабоченность бизнеса по поводу того, что время до выхода из блока истекает, соглашения с ЕС все еще нет.

По словам Мэй, первым шагом должно стать голосование 12 марта по соглашению о Brexit, одобренной лидерами ЕС в конце ноября прошлого года.

Если депутаты вновь не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения.

Если депутаты не поддержат Brexit без соглашения, то 14 марта премьер даст возможность депутатам проголосовать за "короткое, ограниченное расширение" действия статьи 50, то есть перенос Brexit. По ее словам, перенос Brexit возможен на срок не позднее конца июня.

Продлить срок выхода страны из ЕС от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства.

Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.

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