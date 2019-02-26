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Трамп прибыл во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном

Комментариев: 2
Ранее сегодня в столицу страны Ханой прибыл бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Завтра-послезавтра состоится вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына
Завтра-послезавтра состоится вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына

В главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай во вторник, 26 февраля, приземлился спецборт президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, президент США должен будет остановиться в гостинице JW Marriott, расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Возле гостиницы усилены меры безопасности, ранее территорию возле нее проверили саперы вьетнамских спецслужб и кинологи Секретной службы США.

Ранее сегодня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг. Лидер КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi в центре Ханоя.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
 
По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
 
 

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Теги: США, Северная Корея, Вьетнам, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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pochta-mail    26.02.2019, 18:02
Оценка:  0
pochta-mail
Когда у тебя есть ядерное оружие..и Трамп летит с тобой на встречу,а не тычит ультиматумами как в случае с Венесуэлой и Сирией
Колишній-східняк    26.02.2019, 17:47
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А слабо было тоже из Америки на бронированном поезде приехать?
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