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Войска Асада нанесли серию авиаударов по повстанцам

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Правительственные силы совершили артиллерийский обстрел и нанесли удары с воздуха по удерживаемому повстанцами району Сирии.
Правительственные силы совершили авиаудары по Хан Шейхуну (иллюстративное фото)
Правительственные силы совершили авиаудары по Хан Шейхуну (иллюстративное фото)
Анадолу

На северо-западе Сирии во вторник, 26 февраля, произошла значительная эскалация воздушных ударов, заставившая тысячи мирных жителей покинуть город Хан Шейхун. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Рами Абдулрахман, директор британской Сирийской обсерватории по правам человека, заявил, что правительственные силы усилили артиллерийский обстрел и удары с воздуха, которые постоянно нарастали в течение последних 10 дней.

"Бомбардировка в основном сосредоточена на городах вдоль международной дороги Дамаск-Алеппо", - сказал он.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что повстанцы выпустили ракеты в нескольких городах северной части провинции Хама, убив одного гражданского и ранив семерых, что было нарушением соглашения о деэскалации.

Ранее сирийские государственные СМИ заявили, что не менее 70 мирных жителей погибли и пострадали в результате авиаудара сил международной коалиции по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.

 

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Теги: Сирия, обстрел, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    26.02.2019, 17:45
Оценка:  0
Колишній-східняк
Мля, уже ж вроде не раз сообщали о падении последнего оплота. Сначала рассияне, а затем и ассадовцы. Или там этих последних оплотов ИГИЛа великое множество?
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