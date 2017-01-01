Суд в Вирджинии перенес дату приговора Манафорту
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Федеральный судья в Вирджинии перенес на 7 марта вынесение приговора Полу Манафорту. Об этом пишет Reuters.
Ранее датой вынесения приговора бывшему председателю президентской кампании президента США Дональда Трампа называли 8 марта. Судья не уточнил причину переноса приговора.
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В августе Манафорт был осужден по восьми обвинениям в мошенничестве с банками и налогами по резульататам расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 годе, напоминает издание.
Манафорт также признал себя виновным в сговоре против США и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию в федеральном суде в Вашингтоне в сентябре 2018 года.
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Экс-пиарщик при этом заключил соглашение о сотрудничестве с канцелярией специального адвоката, но в ноябре его обвинили в нарушении соглашения. Окружной судья США Эми Берман Джексон признала это нарушение.
Манафорту грозит до 25 лет тюрьмы по делу в Вирджинии и 10 лет тюрьмы по обвинению Вашингтона.
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Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Манафорта просят дать ему меньший срок в тюрьме, чем того требует обвинение.