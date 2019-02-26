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В США показали новый танк Abrams

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Танк нового поколения получил улучшенную активную броню, которая сбивает вражеские снаряды на ходу.
В США показали новый улучшенный танк Abrams
В США показали новый улучшенный танк Abrams
Twitter.com/lfx160219

Вооруженные силы США впервые показали новый танк M1A2C Abrams с улучшенной активной и пассивной броней, призванной защитить боевую машину от передового вооружения потенциальных врагов. Об этом сообщает National Interest.

Первые снимки новой боевой машины появились в конце прошлой недели. На них изображен танк на полигоне Юма в штате Аризона. Наиболее очевидной новой чертой M1A2C Abrams, которую можно разглядеть на фото, стала система активной защиты Trophy. Кроме того, он покрыт дополнительным слоем брони в передней части башни.

Отмечается, что, вероятно, последняя версия танка является лучшей в мире.

Наиболее очевидные новые особенности M1A2C - это системы активной защиты автомобиля Trophy и дополнительная броня на передней части башни.

Trophy использует радар, чтобы обнаружить приближение снарядов и ракет, а затем стреляет маленькими снарядами, чтобы перехватить боеприпасы. ВС США собираются также установить новую систему на старые танки Abrams M1.

M1A2C - это последний вариант Abrams для запуска в производство. Конгресс выделил армии $1,5 миллиарда на покупку 135 М-1 в General Dynamics в 2019 году.

Как сообщалось, для ВСУ модернизировали более сотни танков Т-64. ГП Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года для украинской армии.

В Украине испытали модернизированный танк

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Теги: армия и вооружение, США, танки, вооружение, армия США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    26.02.2019, 21:18
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Хороший танк у наших друзей и союзников.Это не картонная фейковая Срамота.
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