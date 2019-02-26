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Волкер заявил о новых санкциях против РФ

Комментариев: 1
Америка и Евросоюз признали необходимость продления санкций против России, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Курт Волер рассказал, что США и ЕС признали необходимость продления санкций против РФ
Курт Волер рассказал, что США и ЕС признали необходимость продления санкций против РФ
U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com

США и Европейский союз признают необходимость в дальнейших санкциях в отношении России. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, США и Евросоюз следят за ситуацией по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму.

"Мы очень четко и тщательно следим за ситуацией по соблюдению прав человека в Крыму. Также взвешенно следим за ситуацией с внедрением санкций. В тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС работаем над за тем, чтобы и в дальнейшем поддерживать режим санкций, связанных с Крымом. Признавая, что уже пятую годовщину захвата Крыма, мы США вместе с ЕС признаем необходимость в дальнейших санкциях", - сообщил Волкер.

Ранее сообщалось, что ЕС снова продлит и расширит санкции против РФ. В Евросоюзе также решили включить восемь россиян в санкционные списки. Сроки введения дополнительных санкций пока не сообщаются.

 

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Теги: США, ЕС, санкции, санкции против России, Курт Волкер, санкции для России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    26.02.2019, 23:03
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ГДЕ ИСТЕРИЧКА ВШИВАЯ?...А!...)))))))))
НУ ГДЕ ЖЕ ТЫ, ДЫРКА?!....))))))))))
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