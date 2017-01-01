Трамп пообщается с Ким Чен Ыном один на один 20 минут

В начале встречи в Ханое президент США пообщается с главой КНДР Ким Чен Ыном 20 минут в формате один на один.



Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в среду, 27 февраля, продлится около двух часов, 20 минут они будут беседовать один на один, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, закрытая встреча двух лидеров начнется в 18:40 (13:40 по Киеву) и завершится в 19:00 (14:00 по Киеву). После этого они продолжат переговоры за ужином.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли во Вьетнам и заселились каждый в свой отель.



КНДР тайно развивает ядерную программу – ООН

Встреча лидеров США и КНДР состоится 27-28 февраля во Вьетнаме, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet