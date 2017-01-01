Гуайдо пригрозили десятками лет тюрьмы в Венесуэле

Объявившему себя президентом Венесуэлы оппозицонеру Хуану Гуайдо пригрозили 30 годами тюремного заключения.



Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо грозит до 30 лет тюрьмы за нарушение запрета на выезд из страны. Об этом сообщил заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Хуан Карлос Вальдес, передает

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо грозит до 30 лет тюрьмы за нарушение запрета на выезд из страны. Об этом сообщил заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Хуан Карлос Вальдес, передает РИА Новости

По словам Вальдеа, Гуайдо как лицо, скрывающееся от правосудия, должен быть схвачен и направлен в тюрьму. "Он может получить 30 лет", – отметил заместитель судьи.

Напомним, 22 февраля Гуайдо, несмотря на запрет Верховного суда, прибыл в приграничный город Колумбии, чтобы посетить центр распределения гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы. До этого он подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну.



23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день три грузовика были сожжены . Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в стране. В результате беспорядков десятки человек погибли , более 300 пострадали.

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