Экс-адвоката Трампа лишили права на практику

Такое решение суда связано с тем, что Майкл Коэн был признан виновным в серьезных преступлениях.



Апелляционный суд Манхэттена постановил лишить Майкла Коэна, который является бывшим юристом президента США Дональда Трампа, права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, сообщает

Апелляционный суд Манхэттена постановил лишить Майкла Коэна, который является бывшим юристом президента США Дональда Трампа, права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, сообщает Bloomberg

Суд лишил Коэна права на адвокатскую практику, потому что он был признан виновным в совершении серьезных преступлений. Юрист был лишен права на практику автоматически, в соответствии с законом штата Нью-Йорк.



Юриста приговорили к трем годам лишения свободы. Экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу" . Речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet