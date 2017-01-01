Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-адвоката Трампа лишили права на практику

Комментариев: 0
Такое решение суда связано с тем, что Майкл Коэн был признан виновным в серьезных преступлениях.
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн

Апелляционный суд Манхэттена постановил лишить Майкла Коэна, который является бывшим юристом президента США Дональда Трампа, права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, сообщает Bloomberg.
 
Суд лишил Коэна права на адвокатскую практику, потому что он был признан виновным в совершении серьезных преступлений. Юрист был лишен права на практику автоматически, в соответствии с законом штата Нью-Йорк.
 
Напомним, Коэна обвинили в организации выплаты отступных в 280 тысяч долларов двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. 
 
Юриста приговорили к трем годам лишения свободы. Экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". Речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, юрист, адвокат, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь