В Лос-Анджелесе произошло землетрясение



Около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Геологическая служба США (USGS).



В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 12 километров в 2 км к юго-западу от населенного пункта Норуолк. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.