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В Лос-Анджелесе произошло землетрясение

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В пригороде Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 3,1. Пострадавших и разрушений нет.
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали рядом с Лос-Анджелесом
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали рядом с Лос-Анджелесом
Getty Images

Около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Геологическая служба США (USGS).
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 12 километров в 2 км к юго-западу от населенного пункта Норуолк. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5
 

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Теги: США, Лос-Анджелес, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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