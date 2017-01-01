В Лос-Анджелесе произошло землетрясение
В пригороде Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 3,1. Пострадавших и разрушений нет.
Около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 12 километров в 2 км к юго-западу от населенного пункта Норуолк. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
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Напомним, 26 февраля сразу четыре землетрясения магнитудой от 4,4 до 5,3 произошли в Чили.
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