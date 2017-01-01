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В Конгрессе проголосовали против режима ЧП в США

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Резолюцию, которая должна заблокировать решение о введении режима ЧП в США, одобрили 245 законодателей.
Конгрессмены проголосовали за отмену введенного Трампом режима ЧП
Конгрессмены проголосовали за отмену введенного Трампом режима ЧП
Getty Images


Палата представителей США во вторник, 26 февраля, проголосовала за принятие резолюции об отмене режима чрезвычайного положения, который был введен президентом Дональдом Трампом на границе с Мексикой, сообщает Reuters.

Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро. Он запрещает Трампу брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов.

Резолюцию передали на согласование Сенату. Если и он заблокирует инициативу американского лидера, Трамп может наложить на это решение вето и защитить таким образом свою декларацию о введении чрезвычайного положения.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяют конгрессмены.

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Теги: США, ЧП, Трамп, чрезвычайное положение
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Источник: korrespondent.net

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