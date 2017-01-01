Картина Моне ушла с молотка за 32 миллиона евро
На торгах в Лондоне продали полотно французского художника Клода Моне Дворец дожей за рекордную цену.
Картину Клода Моне Дворец дожей продали на торгах в Лондоне за 32 миллиона евро, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром", – говорится в сообщении.
Покупатель Дворца дожей пожелал остаться неизвестным.
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Напомним, ранее на аукционе в Германии не смогли продать пять картин, приписываемых лидеру немецких нацистов Адольфу Гитлеру.
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