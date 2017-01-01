Картина Моне ушла с молотка за 32 миллиона евро

На торгах в Лондоне продали полотно французского художника Клода Моне Дворец дожей за рекордную цену.



Картину Клода Моне Дворец дожей продали на торгах в Лондоне за 32 миллиона евро, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.



"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром", – говорится в сообщении.







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Покупатель Дворца дожей пожелал остаться неизвестным.

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