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Картина Моне ушла с молотка за 32 миллиона евро

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На торгах в Лондоне продали полотно французского художника Клода Моне Дворец дожей за рекордную цену.
Картина Клода Моне Дворец дожей
Картина Клода Моне Дворец дожей
клод-моне.рф

Картину Клода Моне Дворец дожей продали на торгах в Лондоне за 32 миллиона евро, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
 
"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром", – говорится в сообщении.
 
Покупатель Дворца дожей пожелал остаться неизвестным.

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Напомним, ранее на аукционе в Германии не смогли продать пять картин, приписываемых лидеру немецких нацистов Адольфу Гитлеру.

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Теги: картина, торги, аукцион., Клод Моне
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Источник: korrespondent.net

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