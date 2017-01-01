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В Индонезии из-за оползня 60 человек оказались под завалами

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Под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, оказались более 60 человек.
Место оползня в Индонезии
Место оползня в Индонезии

На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.
 
Отмечается, под завалами находятся по меньшей мере 60 человек. 13 человек удалось вытащить из-под обрушившихся конструкций. Один человек в результате инцидента погиб.

В Афганистане из-за оползня на руднике погибли более 30 человек
 
Напомним, в январе в Индонезии произошла серия оползней, в результате погибли 15 человек.

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Теги: Индонезия, оползень, завал, рудник
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Источник: korrespondent.net

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