В России завели дело на украинских офицеров юстиции

Александра Губского и Романа Мрочко обвиняют по факту привлечения "заведомо невиновных граждан РФ из числа военнослужащих Минобороны и погранслужбы ФСБ".

Следственный комитет России намерен наказать двух офицеров юстиции Украины, возбудивших уголовное дело против российских военнослужащих после задержания украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 27 февраля.

"Следователями СКР возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя службы безопасности Украины в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора южного региона Украины Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан РФ из числа военнослужащих Минобороны и погранслужбы ФСБ (ч.2 ст.299 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В России утверждают, что Губский "при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семерых заведомо невиновных военнослужащих РФ, принимавших участие в операции по задержанию 25 ноября 2018 года украинских военных моряков, незаконно нарушивших государственную границу РФ".

"Обвинения против российских военных были согласованы Мрочко, после чего направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами РФ", – добавили в Следкоме.

Российское ведомство заявляет, что "никаких незаконных действий наши граждане не совершали".

"Они исполняли свой долг по охране Государственной границы Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и российского законодательства" – резюмировали в Следкоме.

Напомним, 25 февраля ГПУ сообщила о подозрении в ведении агрессивной войны еще семи военнослужащим РФ, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Среди подозреваемых – командующий войсками Южного военного округа РФ и командующий Черноморским флотом РФ.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Украинцев арестовали и перевезли в Москву, где они находятся в СИЗО.

Через два дня СБУ и военная прокуратура объявили о подозрении восьми пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet