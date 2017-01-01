Новая встреча Трампа и Кима. Чего ждать?

Дональд Трамп и Ким Чен Ын во второй раз проведут двусторонние переговоры, на этот раз во вьетнамском Ханое. Снова все ограничится совместными фото, или есть шанс договориться о чем-то серьезном?

В Ханое все готовятся к встрече Трампа и Кима

Дональд Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, для этого ему нужно добиться полного отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

Ради этого американский президент уже во второй раз за последний год проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чем Ыном.

Первый американо-северокорейский саммит прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. Но дальше деклараций и фотосессии дело не пошло.

Корреспондент.net разбирался, чего ожидать от новой встречи.

Как добирались?

Ким предпочел добираться во Вьетнам через Китай по железной дороге на специальном бронепоезде и проехал в поезде несколько тысяч километров.

Прибытие лидера КНДР произвело фурор в Ханое. Сотни нетерпеливых граждан стояли за баррикадами в надежде увидеть Кима. Вспыхивали десятки камер, а некоторые жители кричали и снимали прибытия политика в отель Melia на мобильные телефоны.

Авторитарные лидеры Вьетнама задействовали огромный аппарат безопасности, чтобы встретить Кима. Участки дорог в столице были перекрыты.

Трамп добирался до Вьетнама не так эффектно – просто прилетел на самолете. По прилету Трамп написал в Twitterо встречавших его толпах людей и ощущении огромной любви вьетнамцев.

О чем будут говорить

Саммит пройдет 27-28 февраля в Ханое. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в среду вечером два лидера проведут короткую беседу, после которой состоится обед, на котором будут присутствовать советники Трампа и Ким Чен Ына.

В четверг пройдут переговоры в несколько раундов. Встреча в Ханое, как ожидается, будет основана на договоренностях, достигнутых на предыдущих переговорах, прошедших в июне прошлого года в Сингапуре.

"Мы оба рассчитываем на продолжение прогресса, достигнутого в ходе первой встречи в Сингапуре", - заявил президент США, имея в виду первый саммит в июне 2018.

Ожидается, что на переговорах обсудят перспективы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия.

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которые оба лидера достигли в Сингапуре - по трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - заявили в Госдепартаменте США.

Ранее Вашингтон заявлял, что Северная Корея должна отказаться от своего ядерного оружия, если Пхеньян хочет добиться снятия американских санкций.

Однако Дональд Трамп накануне саммита старался не провоцировать завышенных ожиданий. Он заявил, что не торопится с решением вопроса с ядерным оружием.

"Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны", - заявил Трамп.

Россия в курсе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты обратились к России за советом перед встречей американского и северокорейского лидеров во Вьетнаме.

"Логика "действие за действие" сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне, по крайней мере, контакты нашего заместителя министра со своими американскими коллегами говорят о том, что США даже спрашивают совета у нас с вами, каким мы видим тот или иной сценарий того, что через несколько дней состоится в Ханое", - сказал Лавров.

Лавров также сказал, что быстрого решения проблемы Корейского полуострова не существует, добавив, что ООН должна отменить некоторые санкции против Северной Кореи, которые препятствуют отношениям между Пхеньяном и Сеулом.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что от предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, не стоит ждать многого.

По его словам, уже не раз во время переговоров по ядерной программе КНДР после определенного прогресса возникали сложности, стороны начинали взаимно обвинять друг друга в нарушении договоренностей, после чего следовало очередное обострение обстановки. Именно поэтому, зная историю этих переговоров, “трудно быть оптимистом”, резюмировал секретарь Совбеза РФ.

Может быть прорыв?

Эксперт по вопросам международной безопасности вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон допускает, что на переговорах может быть достигнут прорыв. В случае окончательного успеха, договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова может стать самым крупным внешнеполитическим достижением Трампа за все время его пребывания у власти.

Относительно позиции Пхеньяна остается много неясного, но "Ким Чен Ын все-таки протягивает оливковую ветвь", подчеркивает эксперт. "Похоже, что ему нужна сделка и он заинтересован еще в одном саммите, — пишет О'Хэнлон в публикации, размещенной на сайте научно-исследовательского центра. — Он гораздо более конкретно, чем когда-либо раньше, говорил о том, что он мог бы предложить во время встречи с Трампом один на один".

"До сих пор, — напоминает аналитик, — Северная Корея предложила лишь введение моратория на свои ядерные испытания и пуски ракет большой дальности, что нельзя не приветствовать, однако она только в общих словах говорила о денуклеаризации и не прекратила производства дополнительного количества бомб. Сейчас, похоже, Ким будет использовать ядерные производственные мощности в качестве разменной монеты за столом переговоров".

О'Хэнлон напоминает, что, по оценкам американской разведки, КНДР обладает примерно 60 ядерными боезарядами. Эксперт считает, что Ким Чен Ын едва ли сразу согласится на полное уничтожение всего ядерного арсенала, который создавали его отец и дед, поскольку "это было бы неуважительно по отношению к их памяти и наследию". С учетом огромного недоверия между сторонами он, скорее всего, захочет на какое-то время сохранить часть этого арсенала. "Чтобы полностью отказаться от бомбы, Киму будет нужна огромная уверенность в том, что отношения (с другими странами) будут носить мирный характер", — заключает ведущий сотрудник Института Брукингса.

В то же время The Washington Post опасается, что Ким Чен Ын намерен воспользоваться вторым саммитом для того, чтобы выторговать выгодные для Пхеньяна условия. "Опасность заключается в том, что Ким Чен Ын может использовать второй саммит, чтобы убедить доверчивого президента США пойти на уступки, не дав взамен ничего. Мы хотели бы надеяться, что советники Трампа — такие, как госсекретарь Помпео, — отговорят его от безрассудных действий, но, как показало недавнее решение о выводе войск из Сирии, он не склонен прислушиваться к советам", — отмечается в публикации.