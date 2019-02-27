Обнародован законопроект США о санкциях против РФ

В ответ на ситуацию в Черном море сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора России.

На сайте Конгресса США в среду, 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

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О внесении законопроекта было объявлено 13 февраля, базовые положения законопроекта уже известны. В частности, авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Также под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали “вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ“.

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). В то же время, упоминания проекта Северный поток-2 в законопроекте нет.

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Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских “политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина“. Через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет “о личном состоянии и активах Владимира Путина“.

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Как сообщалось 19 февраля, США обещали не проводить встреч с россиянами из-за украинских моряков.