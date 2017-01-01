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Индия сбила пакистанский истребитель - СМИ

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Армия Пакистана отрицает заявление индийских СМИ о сбитом истребителе. Ранее Пакистан заявил о сбитии двух индийских самолетов.
Конфликт вокруг Кашмира вспыхнул с новой силой
Конфликт вокруг Кашмира вспыхнул с новой силой
defence-update.com

Индийские ВВС в среду, 27 февраля, сбили пакистанский истребитель F-16, сообщает индийское агентство ANI.

Отмечается, что самолет нарушил воздушное пространство Индии в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир, 

По данным агентства, самолет упал на пакистанской территории, а пилот успел катапультироваться. Его состояние неизвестно.

По данным СМИ, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации.

В то же время, представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг утверждения индийских СМИ о том, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16.

"Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16", - заявил он.

В то же время в Пакистане ранее заявили, что сбили два индийских самолета, двух выживших пилотов задержали. Также Пакистан нанес удары по индийской территории.

Отметим, минувшей ночью в пограничном штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

 

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Теги: Индия-Пакистан, Пакистан, самолет, Индия, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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