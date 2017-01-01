В Пакистане авиаудары по Кашмиру назвали "демонстрацией обороноспособности"

После нанесения авиаударов по индийскому Кашмиру и сбив два индийских самолета, в Пакистане заявили, что не стремятся к эскалации.

В Пакистане прокомментировали авиаудары по Кашмиру Getty Images

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в среду, 27 февраля, заявил, что удары самолетов ВВС страны в индийском штате Джамму и Кашмире были осуществлены для демонстрации обороноспособности Пакистана, сообщает ТАСС.

"Нанеся авиаудары, пакистанские самолеты продемонстрировали обороноспособность. Мы не стремимся к эскалации напряженности, но полностью готовы к этому, если нас заставят".

Удар пакистанских ВВС стал ответом на авианалет индийской авиации во вторник на лагерь боевиков группировки Джаиш-е-Мухаммад в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Как сообщалось, истребители пакистанских ВВС нанесли удары по объектам в индийской части региона Кашмир и сбили два индийских самолета, поднятых для их перехвата.

Также минувшей ночью пакистанские военные обстреляли индийских солдат.

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