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В Кашмире разбился индийский вертолет

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Армия Пакистана заявила, что не причастна к крушению транспортного вертолета в Кашмире.
Причина крушения вертолета пока не известна
Причина крушения вертолета пока не известна
Скриншот из видео

В пограничном с Пакистаном индийском штате Джамму и Кашмир в среду, 27 февраля, потерпел крушение транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии. Об этом сообщила газета The Times of India.

Военное командование страны заявило о гибели двух пилотов.

Армия Пакистана, в свою очередь, заявила, что не причастна к этому инциденту.

В Пакистане ранее заявили, что сбили два индийских самолета, двух выживших пилотов задержали. Также Пакистан нанес удары по индийской территории.

В то же время, индийские СМИ сообщили о сбитом пакистанском истребителе. Пакистан эти заявления отрицает.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

 

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Теги: авиакатастрофа, Индия, вертолет
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Источник: korrespondent.net

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