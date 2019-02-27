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Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop

Комментариев: 1
Hyperloop Transportation Technologies завершает строительство тестового трека длиной 1,3 км.
Строительство тестового трека
Строительство тестового трека
facebook.com/hyperlooptt

Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на официальной странице Hyperloop Transportation Technologies в соцсети Facebook.

Проект находится на завершающей стадии строительства. Оно будет завершено в ближайшие недели.

 

 

Ранее сообщалось, что во Франции возле села Лимузен построят трекер скоростного поезда Hyperloop. Продолжительность трассы составит три километра.

Украина подписала соглашение с Hyperloop

 

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Теги: Поезд, Франция, фото, строительство, Тулуза, Hyperloop
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    27.02.2019, 14:00
Оценка:  0
Boxerogos
Тю!Во Франции только достраивают,а у нас американский упоротый очкарик Омелян уже построил его!Более совершенный,по технологии Стелс,поэтому абсолютно невидим.И называется несколько иначе:ГиперЗалуп.))))))))))))))))
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