Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop
Hyperloop Transportation Technologies завершает строительство тестового трека длиной 1,3 км.
Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на официальной странице Hyperloop Transportation Technologies в соцсети Facebook.
Проект находится на завершающей стадии строительства. Оно будет завершено в ближайшие недели.
Cмотрите фотогалерею: Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop
Ранее сообщалось, что во Франции возле села Лимузен построят трекер скоростного поезда Hyperloop. Продолжительность трассы составит три километра.
Украина подписала соглашение с Hyperloop
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент