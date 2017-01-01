Началась вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Глава Белого дома назвал Ким Чен Ына "великим лидером", а также заверил, что США помогут КНДР реализовать ее экономический потенциал.

Трамп и Ким Чен Ын в Ханое

Во вьетнамском Ханое в среду, 27 февраля, началась вторая встреча президент США Дональда Трамп и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Трамп на встрече выразил надежду, что саммит будет "очень успешным".

В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР - США принесет реальный результат.

Он отметил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите КНДР - США. Ким Чен Ын добавил, что КНДР и США вместе преодолевают недоверие и проблемы.

Трамп, в свою очередь, назвал Ким Чен Ына "великим лидером", а также заверил, что США помогут КНДР реализовать ее экономический потенциал.

"Я думаю, что ваша страна обладает великолепным экономическим потенциалом, он невероятный и не имеет границ. Я думаю, что вас ждет великолепное будущее, поскольку вы великолепный лидер. Я хочу увидеть, как это произойдет, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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