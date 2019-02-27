Сергей Киселев является немецким гражданином.

СМИ пишут, что у Игоря Киселева есть или был ранее сан священника РПЦ заграницей

В Германии судят племянника пропагандиста Киселева: Участвовал в подготовке войны на Донбассе

В Германии судят племянника пропагандиста Киселева: Участвовал в подготовке войны на Донбассе

В Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем, его обоснованно подозревают в участии в подготовке войны на Донбассе.

Немецкое издание Die Welt называет подсудимого 48-летним пророссийским боевиком, не указывая имени, российское RTVI уточняет, что речь идет именно о Сергее Киселеве.

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По версии следствия, Сергей Киселев намеревался участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях в Донбассе предметом разбирательств не является.

Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием. Немецкие правоохранители считают, что в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой “ДНР“. По словам стороны обвинения, тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Расследование в отношении Киселева начали в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

Как писало немецкое издание, Киселев-младший является немецким гражданином и обвиняется в “подготовке серьезного преступления против украинского государства“.

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Немецкие журналисты также сообщают, что у мужчины, вероятно, есть или был ранее сан священника Русской православной церкви заграницей. В соцсетях Киселев публиковал фото с мужчинами в форме, флагами “ДНР“ и Российской империи и логотипами “православного братства“, которое занимается военной подготовкой.

Как сообщалось, в июне 2017 Суд ЕС оставил в силе санкции против пропагандиста Киселева.

В эфирах своих телепередач, пропагандист Киселев, в частности, вопреки Путину угрожал превратить США в радиоактивный пепел.