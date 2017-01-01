Пакистан призвал Индию к переговорам
Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал в среду, 27 февраля, к переговорам с руководством Индии. Об этом сообщает индийское агентство ANI.
"Давайте сядем и решим это с помощью переговоров", - призвал Хан.
Он также выразил надежду, что "здравый смысл победит" и удастся достичь деэскалации конфликта между соседями с ядерным потенциалом.
"История учит нас тому, что войны полны просчетов. Я хочу спросить Индию: можем ли мы себе позволить просчитаться, учитывая то, каким оружием мы располагаем", - подчеркнул пакистанский премьер.
Как сообщалось, Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве.
В то же время, индийские СМИ сообщили о сбитом пакистанском истребителе. Пакистан эти заявления отрицает.
После этого Индия привела в боевую готовность армию и пограничников. Пакистан закрыл воздушное пространство.
Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.
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