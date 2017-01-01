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Момент взрыва поезда в Каире попал на видео

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Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на железнодорожном вокзале Рамсис в египетской столице Каире.
Момент взрыва на вокзале в Каире
Момент взрыва на вокзале в Каире
скриншот из видео

Момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире (Египет) зафиксировали камеры наблюдения. Видеозапись опубликовали в среду, 27 февраля, пользователи Twitter.

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Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, на вокзал также приехал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Кроме того, стало известно, что министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку после большого пожара на вокзале. Как сообщается, премьер страны уже принял отставку главы ведомства.

Напомним, днем 27 февраля локомотив на большой скорости врезался в платформу, у него загорелся и взорвался топливный бак. Огонь быстро распространился по платформе и вагонам. По последним данным, в аварии погибли 28 человек, десятки были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что при пожаре на авиашоу Aero India-2019 сгорели около 300 автомобилей.

 

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Теги: Поезд, Египет, видео, вокзал, взрыв, пожар, поезда, Каир
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Источник: korrespondent.net

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