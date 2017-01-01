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Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном

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Завтра лидеры стран примут участие в церемонии подписания совместного соглашения, содержание которого не сообщается.
Трамп и Ким Чен Ын подпишут совместное соглашение
Трамп и Ким Чен Ын подпишут совместное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в среду, 27 февраля. 

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - написал он в Twitter

Как сообщает Белый дом, Трамп и Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг в некое соглашение.

Согласно обнародованному рабочему графику Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются в этот день в 14:05 по местному времени (9:05 по Киеву) "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". 

Из графика следует, что Трамп будет общаться с лидером КНДР один на один в течение 45 минут. Беседа начнется в 21:00 по местному времени (17:00) и должна завершиться к 21:45. После этого начнется встреча в расширенном составе.

В 15:50 по местному времени (11:50) Трамп также проведет пресс-конференцию.

Как сообщалось, сегодня начался второй двухдневный саммит Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры стран провели непродолжительную беседу и вместе поужинли.

 

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Теги: США, Северная Корея, Вьетнам, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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