У жителя Дании в носу вырос зуб

Мужчина два года страдал от насморка. Причиной этому оказался выросший в носу зуб. Врачи уже прооперировали датчанина.

Два года 59-летний датчанин страдал от насморка, причиной которого оказался выросший в носу зуб. О необычном случае врачи больницы при Орхусском университете рассказали в статье в журнале BMJ Case Reports.

На протяжении двух лет мужчина страдал от насморка, заложенности носа и ухудшившегося обоняния. Он перепробовал разные виды лечения, в том числе стероиды, прежде, чем обратился в оториноларингическое отделение больницы при Орхусском университете. Компьютерная томография показала, что причиной его плохого самочувствия были не вирусы или бактерии, а некая покрытая слизью масса.

Врачи сразу предположили, что это либо дермоидная киста (доброкачественная опухоль, в которой могут развиваться волосы, зубы, железы), либо неправильно выросший зуб. Прооперировав пациента, они извлекли зуб из его носа.

BMJ Case Reports

Причины его появления не ясны до конца. Это редкая патология, наблюдающаяся у 0,1-1% населения, в основном у мужчин. Вызвать рост зуба в носу могут как травмы или инфекции, так и врожденные дефекты вроде заячьей губы. Пациент в молодости пострадал от перелома носа и челюсти, но, по мнению врачей, вряд ли именно это привело к росту зуба в носу. Скорее всего, считают они, зуб вырос еще в детстве, но беспокоить стал только сейчас, когда прилегающие ткани воспалились.

Как сообщалось, девочка прожила с пиявкой в носу месяц. Родители привели ребенка к врачу из-за отека носа. Врач осмотрел ее, обнаружив пиявку в левой ноздре.

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