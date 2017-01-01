Из Центробанка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота - СМИ

Операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом.

Не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы. Об этом в среду, 27 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики).

По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом. Где сейчас находится золото, неизвестно.

"Они планируют незаконно продать [золото] за границу", - заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

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