Самого маленького ребенка в истории выписали из больницы
В Японии удалось выжить младенцу, вес которого при рождении составлял всего 268 граммов. Об этом пишет сайт NHK.
Так, сообщается, что это самый маленький выживший ребенок в мире. Состояние здоровья малыша врачи оценили как хорошее.
Отмечается, что по данным врачей из больницы университета Кейо мальчик родился раньше срока в августе прошлого года. Его матери было сделано кесарево сечение на 24 неделе беременности.
Младенец провел шесть месяцев в отделении интенсивной терапии для новорожденных. За это время вес ребенка достиг более 3 кг 200 г.
World's smallest baby boy returns home healthy: #Japanese university# https://t.co/vwyduClSNP— Kyodo News - English (@kyodo_english) 26 февраля 2019 г.
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