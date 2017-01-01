Берлин и Париж согласны на отсрочку Brexit

Выход Лондона из состава Европейского Союза намечен на 29 марта 2019 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон готовы предоставить Лондону возможность перенести регулируемый Brexit на более поздний срок. Об этом они заявили в среду, 27 февраля, в рамках совместной встречи в Париже, пишет DW.

Выход Лондона из состава Европейского Союза намечен на 29 марта 2019 года. "Если Великобритании нужно больше времени, мы не откажем ей в этом", - сказала Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула, что Берлин и Париж твердо "привержены упорядоченному выходу британцев из ЕС", и на данном этапе речь идет о том, что все стороны должны найти "хорошее решение".

"Мы едины в том, что договоренности не могут быть пересмотрены", - отметила глава германского правительства.

Продлить срок выхода страны из ЕС от премьер-министра Британии Терезы Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства.

Мэй впервые заговорила об отсрочке Brexit

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