Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном - СМИ

Комментариев: 0
Такие шаги были вызваны артиллерийскими обстрелами в разных местах на индийской стороне границы.
Индия начала строить бункеры на границе с Пакистаном
Индия начала строить бункеры на границе с Пакистаном

Индия строит на границе с Пакистаном бункеры для размещения семей, проживающих в регионе, передает Reuters.

"Индия начала строительство более 14 тысяч бункеров для защиты семей, которые проживают вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир, пытаясь обезопасить их от пакистанских обстрелов без эвакуации", - говорится в сообщении.

Такие шаги были вызваны артиллерийскими обстрелами в 12 или 15 разных местах на индийской стороне границы в данном спорном между обеими странами в регионе. Обстрелы произошли вечером во вторник 26 февраля.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

Кашмир. Как одна ядерная держава бомбит другую

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Пакистан, Индия, граница, строительство, обстрел, Бункер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь