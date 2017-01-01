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В США госпитализировали более 50 человек из-за утечки хлора

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В компании Birmingham Water Works уверяют, что здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.
Офис компании Birmingham Water Works
Офис компании Birmingham Water Works
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В американском штате Алабама произошла утечка хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works, из-за чего госпитализировали более 50 человек. Об этом накануне сообщила компания в Twitter.

Сначала госпитализировали 14 человек, позже еще 40 сотрудников направили в медучреждения из предосторожности.

Причиной выброса хлора стало случайное смешивание натрия гипохлорита (отбеливающее вещество) и сульфата железа.

В Birmingham Water Works утверждают, что вредные вещества не просочились наружу и остались внутри предприятия. В настоящее время здоровью и жизни работников ничего не угрожает.

Угрозы здоровью и безопасности для населения также нет. Водоснабжение в регионе не пострадало.

Ранее в Германии произошла утечка ядовитых веществ на фирме в Баден-Вюртемберге, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия. Тогда пострадали 13 человек.

Также в аэропорту Тбилиси после разлива яда были госпитализированы семь человек. Гражданин России Дмитрий Б. разлил жидкость, опасную для здоровья человека.

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Теги: США, Отравления, отравление, госпитализация, пострадавшие, утечка газа, хлор
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Источник: korrespondent.net

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