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Трамп и Ким Чен Ын ни о чем не договорились

Комментариев: 2
В Белом доме заявили, что на саммите США и КНДР не удалось достичь договоренностей, и стороны продолжат переговоры в будущем.
Фото Дональда Трампа и Ким Чен Ына перед переговорами
Фото Дональда Трампа и Ким Чен Ына перед переговорами

В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита - старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, сообщает ТАСС.

О причинах досрочного отъезда лидеров двух стран не сообщается. Однако в заявлении Белого дома говорится, что на саммите США и КНДР не удалось достичь договоренностей, и стороны продолжат переговоры в будущем. 

В то же время, согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (9:00 по Киеву).

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Теги: Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    28.02.2019, 09:40
Оценка:  +1
Ruspidor
Зато блондинка провела еще одну "прекрасную" встречу с пупсом! Ну чем не результат!
prontozaurus    28.02.2019, 09:40
Оценка:  +1
prontozaurus
А как дьісали, как дьісали.
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