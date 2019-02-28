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Трамп назвал причину провала переговоров с КНДР

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Санкции против Северной Кореи остаются в силе. Соглашение между США и КНДР было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.
Трамп рассказал о разногласиях с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал о разногласиях с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Дональд Трамп отказался. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил президент США, по итогам саммита в Ханое, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что предложение лидера Северной Кореи его не устроило.

Он также отметил, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным. Трамп добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.

Вместе с тем, по словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.

Трамп также отметил, что США и КНДР провели очень продуктивный саммит, который завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия. Он также отметил, что останется другом Ким Чен Ыну.

В то же время, о проведении следующего саммита лидеры двух стран не договаривались.

Как сообщалось, саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был окончен досрочно, а совместный обед отменен.

 

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Теги: США, Северная Корея, саммит, санкции, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.02.2019, 10:22
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ну хоть поужинали вкусно? А всё остальное - мелочи. Подумаешь, несколько десятков миллионов долларов по самым скромным оценкам. Страны-то богатейшие, особенно КНДР.
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