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Вылет Трампа из Ханоя задержали из-за проблем с трапом

Комментариев: 1
Неудачные переговоры президента США в Ханое закончились проблемами в аэропорту, из-за которых вылет Трампа задержали.
Вылет Трампа из Вьетнама задержали
Вылет Трампа из Вьетнама задержали

После неудачных переговоров с лидером КНДР президент США Дональд Трамп покинул Вьетнам, однако перед этим вылет отложили из-за сломавшегося трапа. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТАСС.

Вылет самолета Трампа из Ханоя был задержан на некоторое время из-за технических проблем. Сломавшийся трап были вынуждены откатить около 10 сотрудников Секретной службы США.

Как сообщалось, в четверг в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США, который закончился раньше запланированного времени. В итоге главы обеих стран отказались от подписания совместного документа, и отменили совместный обед. Позже Трамп рассказал о причинах провала переговоров.

 

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Теги: США, Вьетнам, аэропорт, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    28.02.2019, 12:12
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
С быстрых глаз прочитал, что вылет Трамп задержали из-за проблем с Трампом. )))
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