В ООН считают военным преступлением действия сил Израиля против палестинцев

Действия израильских военных во время Марша возвращения палестинцев 30 марта 2018 года расценивают как военное преступление.

Действия израильских военнослужащих, открывших стрельбу во время организованного палестинцами 30 марта 2018 года Марша возвращения, могут быть расценены как военное преступление и преступление против человечности. Об этом заявила в четверг, 28 февраля, в Женеве независимая международная комиссия, созданная по решению Совета ООН по правам человека, сообщает ТАСС.

"Комиссия имеет основания считать, что во время Марша возвращения израильские солдаты совершили нарушение международных прав человека и международного гуманитарного права. Некоторые из этих нарушений могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности, и они должны быть немедленно расследованы Израилем", - заявил председатель комиссии Сантьяго Кантон.

В частности, комиссия считает, что не может быть оправдания "убийствам журналистов, медицинских работников и лиц, не представляющих непосредственной угрозы". По ее мнению, израильские солдаты осознанно стреляли в этих людей. Отмечается, что в 122 случаях при лечении полученных демонстрантами ранений врачам пришлось прибегнуть к ампутации, в том числе в 20 случаях - у детей.

Указано, что доклад комиссии был подготовлен, в частности, на основе 325 бесед с пострадавшими во время акций протеста и свидетелями. Всего было собрано более 800 различных документов. Подчеркивается, что материалы будут переданы верховному комиссару ООН по правам человека, чтобы доступ к ним могли получить "национальные и международные механизмы правосудия".

Напомним, с 30 марта 2018 года, когда впервые был организован общий Марш возвращения, нацеленный на снятие блокады сектора Газа, до 31 декабря 2018 года во время еженедельных демонстраций были убиты 189 палестинцев, при этом 183 человека погибли от пуль. Огнестрельные ранения получили во время протестов 6106 человек, еще 3098 пострадали от пуль и слезоточивого газа, который применяли израильские солдаты.

В мае 2018 года ситуация обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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