Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов, большинство – те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами.

Из-за решения властей Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией, тысячи туристов застряли в аэропортах стран Азии. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 28 февраля.

Так, 27 февраля рейсы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, в частности в и из Европы, потому что перелеты должны проходить через территорию Пакистана.

Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы. Singapore Airlines и British Airways были вынуждены перенаправить рейсы по другим маршрутам.

Авиакомпания Thai Airways сообщила, что ее 27 рейсов были отменены, при этом три пассажирских самолета 27 февраля были вынуждены вернуться в Бангкок.

По данным авиакомпании, около 5 тысяч пассажиров пострадали из-за отмены рейсов, большинство – те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами.

Пакистанские авиационные чиновники заявили, что воздушное пространство страны, скорее всего, снова откроется до полуночи 28 февраля.

Cмотрите фотогалерею: Конфликт Индии и Пакистана: в аэропортах Азии застряли тысячи туристов

Напомним, 27 февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство, после того как Исламабад и Дели заявили об уничтожении истребителей друг друга.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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