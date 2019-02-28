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Путин вручил орден Жванецкому: Россияне возмущены

Комментариев: 1
Знаменитый юморист из Одессы выступает против российской агрессии на Донбассе.
В соцсетях россияне обзывают Жванецкого русофобом
В соцсетях россияне обзывают Жванецкого русофобом
unian.net

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие российской культуры уроженцу Одессы писателю и сатирику Михаилу Жванецкому, выступающему против агрессии РФ в Украине.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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Новость вызвала бурю негодования в российском сегменте соцсетей. Комментаторы принялись обзывать Жванецкого русофобом и осуждать его за проукраинскую позицию.

Сатирик родился в Одессе. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус в России.

Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в “белый список“ исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии РФ.

Как сообщалось в январе 2017, Жванецкий предложил поменять Курилы на водку, чтобы не травиться Боярышником.

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Теги: орден, русофоб, Михаил Жванецкий, Путин, Россия
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Комментариев (1)
Kr0mvel    28.02.2019, 14:50
Оценка:  +2
Kr0mvel
Михаил Жванецкий достоин уважения.
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