Путин вручил орден Жванецкому: Россияне возмущены
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие российской культуры уроженцу Одессы писателю и сатирику Михаилу Жванецкому, выступающему против агрессии РФ в Украине.
Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Новость вызвала бурю негодования в российском сегменте соцсетей. Комментаторы принялись обзывать Жванецкого русофобом и осуждать его за проукраинскую позицию.
Сатирик родился в Одессе. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус в России.
Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в “белый список“ исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии РФ.
Как сообщалось в январе 2017, Жванецкий предложил поменять Курилы на водку, чтобы не травиться Боярышником.